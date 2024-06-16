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        Fedakar baba engelli oğluna gözü gibi bakıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde eşinin hayatını kaybetmesinin ardından engelli oğluyla bir başına kalan 71 yaşındaki fedakar baba, evladının hayata tutunması için verdiği mücadele ile örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:37 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:37
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        Fedakar baba engelli oğluna gözü gibi bakıyor
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde eşinin hayatını kaybetmesinin ardından engelli oğluyla bir başına kalan 71 yaşındaki fedakar baba, evladının hayata tutunması için verdiği mücadele ile örnek oluyor.

        Babaeski ilçesinin Nadırlı köyünde yaşayan Mahsut Zambak, oğlu Gökhan Zambak'a (47) hem babalık hem de annelik yapıyor.

        Mahsut Zambak, iki yaşında geçirdiği menenjit hastalığı sonrası pek çok sağlık kuruluşuna götürse de oğlu Gökhan'ı sağlığına kavuşturamadı.

        Zambak'ın tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamak zorunda kalan oğlunun rahatsızlığı sonrası eşi de hastalandı. Mahsut Zambak, uzun yıllar hem oğlu hem de eşinin sağlığına kavuşması için mücadele etti.

        İki yıl önce eşinin yaşamını yitirmesi sonucu hayatını oğluna adayan Zambak, oğlunun ihtiyaçlarını karşılamak için elinden gelen çabayı gösteriyor.

        Sabah kahvaltısının ardından köyde dolaşan baba-oğul, günün kalan bölümünü evlerinin bahçesinde geçiriyor.

        - "O benim evladım çok seviyorum onu"

        Mahsut Zambak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin iki yıl önce hayatını kaybettiğini ifade ederek, oğluna en iyi şekilde bakmaya çalıştığını söyledi.

        Oğlunu çok sevdiğini dile getiren Zambak, güne oğlunun bakımıyla başladığını kaydetti.

        Eşinin hayatını kaybetmesinin ardından yaşamlarının biraz zorlaştığını anlatan Zambak, şunları kaydetti:

        "Kahvaltı yaptıktan sonra oğlumu tekerlekli sandalyeye koyup geziniyoruz. Onu her yere götürüyorum. O benim evladım, onu çok seviyorum. Oğluma hizmet etmeyi seviyorum, ben çok huzurluyum. Benim evladım, o sağ oldukça, elim ayağım tutuncaya kadar ona bakacağım. Ben ölürsem de kardeşleri bakacak."

        Oğlunu tedavi amacıyla birçok doktora götürdüklerini ancak olumlu sonuç alamadıklarını dile getiren Zambak, her şeye rağmen Allah'a şükrettiğini söyledi.

        Zambak, oğlunun tekerlekli sandalyesinin yıpranması nedeniyle yeni tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu belirterek, hayırseverlerden yardım istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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