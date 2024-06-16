Emine nine dolu nedeniyle ölen "leylek dostları"na ağlıyor

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Üsküpdere köyünde etkili olan doluya yuvada yakalanan 2'si yavru 4 leyleğin ölmesi, leylekleri sevgi dolu gözlerle izleyen 87 yaşındaki Emine Beycan'ı üzdü.

Emine Beycan'ın evinin önündeki elektrik direğine yaklaşık yarım asır önce leylekler yuva yaptı.

Her yıl leyleklerin yolunu gözleyen Emine nine, elektrik direğindeki yuvaya konan sevimli misafirleri her sene sonbahara kadar sevgi dolu gözlerle izledi.

Emine ninenin "Hasret" ve "Boncuk" adını verdiği leylekler ile iki yavrusu, önceki gün köyde etkili olan doluya yuvalarında yakalandı.