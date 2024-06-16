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        Emine nine dolu nedeniyle ölen "leylek dostları"na ağlıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Üsküpdere köyünde etkili olan doluya yuvada yakalanan 2'si yavru 4 leyleğin ölmesi, leylekleri sevgi dolu gözlerle izleyen 87 yaşındaki Emine Beycan'ı üzdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:45 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:45
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        Emine nine dolu nedeniyle ölen "leylek dostları"na ağlıyor
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Üsküpdere köyünde etkili olan doluya yuvada yakalanan 2'si yavru 4 leyleğin ölmesi, leylekleri sevgi dolu gözlerle izleyen 87 yaşındaki Emine Beycan'ı üzdü.

        Emine Beycan'ın evinin önündeki elektrik direğine yaklaşık yarım asır önce leylekler yuva yaptı.

        Her yıl leyleklerin yolunu gözleyen Emine nine, elektrik direğindeki yuvaya konan sevimli misafirleri her sene sonbahara kadar sevgi dolu gözlerle izledi.

        Emine ninenin "Hasret" ve "Boncuk" adını verdiği leylekler ile iki yavrusu, önceki gün köyde etkili olan doluya yuvalarında yakalandı.

        Leylekler, dolu nedeniyle öldü. Leyleklerin öldüğünü öğrenen Emine nine, büyük üzüntü yaşadı.

        Emine Beycan, AA muhabirine, leyleklerin yaklaşık 50 yıldır aynı yuvaya geldiğini söyledi.

        "Hasret" ve "Boncuk" adını verdikleri leylekleri çok sevdiğini ifade eden Beycan, leylekler ve yavrularının öldüğü haberini öğrendikten sonra çok üzüldüğünü belirtti.

        Onlara çok alıştığını dile getiren Beycan, "Ne güzel leylekler bize huzur veriyordu, bilmem artık belki başka leylekler gelir mi? Bilmem artık bundan sonra ne olur." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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