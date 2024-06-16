Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, "İslam aleminin bir dramı var, Gazze'de yapılan ve sürdürülen zulmü kınıyorum" dedi.

Ekici, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programında, bayramların birlik, beraberlik, paylaşma ve hoşgörü duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu söyledi.

Bayramların birlik ve beraberlik içerisinde güzel olduğunu ifade eden Ekici, "İslam aleminin bir dramı var, Gazze'de yapılan ve sürdürülen zulmü kınıyorum. Oradaki savaşın ve akan kanın bir an önce son bulmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.