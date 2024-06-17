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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şube Başkanı Ahmet Kurnaz, kurban bayramı dolayısıyla deri bağışlarını kabul ettiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 12:20 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:20
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şube Başkanı Ahmet Kurnaz, kurban bayramı dolayısıyla deri bağışlarını kabul ettiklerini bildirdi.

        Kurnaz, yaptığı yazılı açıklamada 4 araç ve 12 kişilik ekiple kent merkezi ve köylerde deri toplama çalışmasını yürüttüklerini belirtti.

        Vatandaşlardan kestikleri kurbanların derilerini Türk Hava Kurumuna bağışlamalarını istediklerini ifade eden Kurnaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Lüleburgazlı hemşerilerimizin Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi'ne desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyoruz. Bayramın ilk iki günü köylerimizde derileri toplayacağız. Kent merkezinde de Türk Hava Kurumuna deri bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız da yeni sanayi sitesinde kurulan hayvan pazarında kurumumuz çadırına kurban derilerini getirebilirler."

        - Fikir maratonu yapılacak

        Lüleburgaz Belediyesince fikir maratonu yapılacak.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, İnovasyon Merkezi tarafından "Gençler Geleceği Planlıyor" temasıyla fikir maratonu yapılacağını bildirdi.

        Fikir maratonuna 15-19 yaş gençlerin katılabileceğini ifade eden Gerenli, maratonun 2 gün süreceğini kaydetti.

        Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisinde 29-30 Haziran’da düzenleneceğini aktaran Gerenli, maratonda eğitim, girişimcilik, temalı yıllar, birlikte yaşam, ortak kent değerleri üretimi, engelsiz yaşam, sürdürülebilirlik ve iklim, dijitalleşme ve inovasyon konularında çözüm önerileri geliştirilerek fikir üretileceğini belirtti.​​​​​​​

        -Demirköy ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

        Demirköy ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda bir çay bahçesinde düzenlenen törene Kaymakam Ertuğrul Bayram, Belediye Başkanı Recep Gün, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

        Kaymakam Bayram ve Belediye Başkanı Gün, törene katılan protokol üyeleriyle bayramlaştı.

        Kaymakam Bayram, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

        Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının yoğun yaşandığı günlerden olduğunu ifade eden Bayram, dini bayramların İslam aleminde ayrı bir yeri ve önemi olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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