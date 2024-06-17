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        Kırklareli Valisi Ekici, trafik denetiminde görevli güvenlik güçleri ile bayramlaştı.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, trafik denetiminde görevli güvenlik güçleri ile bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 12:50 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:50
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        Kırklareli Valisi Ekici, trafik denetiminde görevli güvenlik güçleri ile bayramlaştı.
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, trafik denetiminde görevli güvenlik güçleri ile bayramlaştı.

        Ekici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Bucurgat ile Kırklareli - İstanbul kara yolu, Pınarhisar yolu, Kofçaz yolu ve Demircihalil köyü yolundaki asayiş kontrol noktalarını ziyaret etti.

        Polis ve jandarma ekiplerinin Kurban Bayramı'nı kutlayan Ekici, bayram boyunca huzur ve güvenliğin sağlanmasında görev alan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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