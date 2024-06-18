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        Vize'de bayramlaşma töreni düzenlendi

        Vize ilçesinde protokol üyeleri bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 10:41 Güncelleme: 18.06.2024 - 10:41
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        Vize'de bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Vize ilçesinde protokol üyeleri bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Bir çay bahçesinde düzenlenen programa, Kaymakam Sedat Özdemir, Belediye Başkanı Ercan Özalp ile protokol üyeleri katıldı.

        Özdemir, konuşmasında İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

        Bayramların birlik, beraberlik, paylaşma ve hoşgörü duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu ifade eden Özdemir, Kurban Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni etti.

        Belediye Başkanı Özalp de herkesin bayramını kutlayıp, sağlık ve huzur diledi.

        Kaymakam Özdemir daha sonra Vize Devlet Hastanesini ziyaret ederek ederek sağlık personelinin bayramını kutladı.

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