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        Babaeski'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

        Babaeski ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 30 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 10:10 Güncelleme: 19.06.2024 - 10:10
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        Babaeski'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
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        Babaeski ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 30 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

        Taşağıl köyünde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, ekili buğday tarlasına sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında 30 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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