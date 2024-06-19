Babaeski'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
Babaeski ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 30 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.
Babaeski ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 30 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.
Taşağıl köyünde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, ekili buğday tarlasına sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında 30 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
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