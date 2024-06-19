Kırklareli'nde jandarma bir ayda 200 şüpheli hakkında adli işlem yaptı
Kırklareli'nde jandarma sorumluluk bölgesinde mayıs ayında 200 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kırklareli'nde jandarma sorumluluk bölgesinde mayıs ayında 200 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-31 Mayıs tarihlerinde meydana gelen 286 olaya müdahale edildi.
Bunlardan 63'ü kişilere karşı, 30'u mal varlığına karşı, 33'ü topluma karşı, 8'i millete ve devlete karşı, 131'i takibi gereken ve 21'i çeşitli kabahat olayına karıştı.
200 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bir ayda meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 100'ü aydınlatıldı.
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