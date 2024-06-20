Kırklareli'nde motosiklet sürücüleri denetlendi

Denetimde yaklaşık 350 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi, belgeleri eksik veya çeşitli kusurlarından dolayı bazı sürücülere idari yaptırım uygulandı.

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