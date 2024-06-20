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        Kırklareli'nde motosiklet sürücüleri denetlendi

        Kırklareli'nde jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 09:34 Güncelleme: 20.06.2024 - 09:34
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        Kırklareli'nde motosiklet sürücüleri denetlendi
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        Kırklareli'nde jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi.

        Jandarma komutanlığı ekipleri Vize ilçesinde denetim yaptı.

        Denetimde yaklaşık 350 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi, belgeleri eksik veya çeşitli kusurlarından dolayı bazı sürücülere idari yaptırım uygulandı.

        Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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