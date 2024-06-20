Kırklareli'nde motosiklet sürücüleri denetlendi
Kırklareli'nde jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi.
Jandarma komutanlığı ekipleri Vize ilçesinde denetim yaptı.
Denetimde yaklaşık 350 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi, belgeleri eksik veya çeşitli kusurlarından dolayı bazı sürücülere idari yaptırım uygulandı.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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