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        Edirne'ye içme suyu sağlayan barajın doluluk oranı yüzde 23 seviyesine düştü

        Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi aşırı sıcaklık nedeniyle azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 11:17 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:17
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        Edirne'ye içme suyu sağlayan barajın doluluk oranı yüzde 23 seviyesine düştü
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        Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi aşırı sıcaklık nedeniyle azaldı.

        DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, tarım arazilerinin sulanması için kullanılan ve Edirne'nin içme suyunun sağlandığı barajda su seviyesi yüzde 23 olarak ölçüldü.

        Depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda 34 milyon 609 bin metreküp su bulunuyor.

        Barajda 10 Haziran'da yüzde 24 olan doluluk oranı, 10 günde yüzde 23'e indi.

        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine aşırı sıcaklık ve kuraklığa bağlı olarak barajların su seviyelerinin düştüğünü söyledi.

        Özellikle Kayalıköy Barajı'nın su seviyesinin düştüğünü belirten Şaylan, su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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