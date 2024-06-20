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        Kırklareli'nde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 12:35 Güncelleme: 20.06.2024 - 12:35
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        Kırklareli'nde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Levent K. idaresindeki 39 SV 296 plakalı kamyonet, Büyükmandıra kavşağında Mustafa Hakan O. yönetimindeki 34 HKV 691 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada araç sürücüleri ile otomobildeki Mehmet Sururi G, Mehmet A, Mehtap D, Deniz D. ve Zehra A. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Babaeski Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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