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        Dolunun etkili olduğu Kırklareli'nde hasar tespit çalışmaları tamamlandı

        Kırklareli'nde geçen hafta etkili olan dolunun 150 dekar tarım alanı, 236 konut ile 100 araca zarar verdiği tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 09:18 Güncelleme: 21.06.2024 - 09:18
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        Dolunun etkili olduğu Kırklareli'nde hasar tespit çalışmaları tamamlandı
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        Kırklareli'nde geçen hafta etkili olan dolunun 150 dekar tarım alanı, 236 konut ile 100 araca zarar verdiği tespit edildi.

        Kentte 14 Haziran Cuma günü Üsküp beldesi ile Üsküpdere, Bayramdere, Asilbeyli, Hacıfaklı, Kızılcıkdere ve Kavakdere köylerinde etkili olan dolu yağışının ardından AFAD koordinasyonunda, Tarım ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği müdürlükleriyle jandarma ekiplerince başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

        Ekipler çalışmalarında, 150 dekar tarım alanında buğday, ayçiçeği, üzüm bağı, arpa, mısır, çavdar, şeker pancarı ile meyve bahçelerinde zarar oluştuğunu tespit etti.

        Ayrıca, 236 konut ile 100 aracın zarar gördüğü belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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