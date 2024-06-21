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        Kırklareli'nde 2 göçmen kaçakçılığı sanığına ondokuzar yıla kadar hapis istemi

        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 sanık hakkında ondokuzar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 09:56 Güncelleme: 21.06.2024 - 09:56
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        Kırklareli'nde 2 göçmen kaçakçılığı sanığına ondokuzar yıla kadar hapis istemi
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        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 sanık hakkında ondokuzar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık A.Ö. ve B.A. hakkında hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanıklar A.Ö. ve B.A'nın yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmeye çalışırken geri itilen 12 düzensiz göçmeni İstanbul'a götürmek amacıyla 60 bin liraya anlaştığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kofçaz ilçesine bağlı Kocatarla köyündeki asayiş kontrol noktasında yakalandığı belirtildi.

        Sanıklardan B.A'nın 39 ACV 068 plakalı otomobil ile öncülük faaliyeti yürüttüğü kaydedilen iddianamede, içinde düzensiz göçmenlerin yer aldığı 59 ABE 246 plakalı hafif ticari araç sürücüsü diğer sanık A.Ö'ye asayiş kontrol noktalarını bildirdiği aktarıldı.

        Tutuklu sanıklar A.Ö. ve B.A. hakkında her biri için "göçmen kaçakçılığı" suçundan 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        - Olay

        Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Mayıs 2024'te Kofçaz ilçesine bağlı Kocatarla köyünde yaptığı uygulamada, istihbari çalışma sonucu 39 ACV 068 plakalı otomobil ile 59 ABE 246 plakalı hafif ticari aracı durdurdu, hafif ticari araçta 12 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

        Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine götürülmüş, gözaltına alınan araç sürücüleri A.Ö. ve B.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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