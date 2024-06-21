Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Ekici, 2018 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın Kofçaz ilçesinde yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

Türkiye'nin şehitlerin ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere geldiğini ifade eden Ekici, şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Ekici, her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini ifade etti.