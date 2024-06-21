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        Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesini ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 10:25 Güncelleme: 21.06.2024 - 10:25
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        Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesini ziyaret etti
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

        Vali Ekici, 2018 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın Kofçaz ilçesinde yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

        Türkiye'nin şehitlerin ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere geldiğini ifade eden Ekici, şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

        Ekici, her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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