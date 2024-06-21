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        Aşırı sıcaklar arıların mesaisini zorlaştırdı

        ÖZGÜN TİRAN - Trakya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bal arılarını da olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 13:39 Güncelleme: 21.06.2024 - 13:49
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        Aşırı sıcaklar arıların mesaisini zorlaştırdı
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        ÖZGÜN TİRAN - Trakya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bal arılarını da olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükseldiği Trakya'da bal arıları kovan uçuş tahtası ile peteklerde hızla kanatlarını çırparak kovandaki sıcaklığı düşürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

        Arı yetiştiricileri sıcak havaların arı popülasyonu olumsuz yönde etkilemesinden endişeleniyor.

        Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Çalışkan, AA muhabirine iklim değişikliğinin arıları olumsuz etkilediğini, sıcak havanın polen kaynaklarını azalttığını söyledi.

        Arıların mesailerinin büyük bölümünü balın nemini almaya ayırmak zorunda kaldığını anlatan Çalışkan, "Öğle sıcağında dışarı çıkmayan arı kovan içerisinde çalışmasını sürdürüyor. Sadece sıcakta dışarıdan bal getiremiyor. Akşam ya da sabah serinliğinde daha çok çalışıyor. Uçuş tahtasının önünde bakıyorsunuz 50 arı hızlı bir şekilde kanatlarını çırpıyor, bilmeyen anlam veremez ama arının kanat hareketleriyle içerisini havalandırmaya, ısıyı düşürmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

        - Köpüklü önlem

        Sıcak havanın kovana geçmesini engellemek amacıyla kovanların üst kapaklarına çuval koyup köpük sıktıklarını dile getiren Çalışkan, bunun yanı sıra altı havalandırmalı sandıklar kullanıldığını aktardı.

        Arıcı Emrah Akol da sıcak havaların bal verimini de düşürebileceğini belirterek, arı popülasyonunu korumak için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.

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