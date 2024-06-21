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        Kırklareli'nde buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 13 dekar anız ve buğday ekili alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 15:43 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:43
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        Kırklareli'nde buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 13 dekar anız ve buğday ekili alan zarar gördü.

        Pancarköy köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, ekili buğday tarlasına sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında 13 dekar anız ve buğday ekili alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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