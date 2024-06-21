Kırklareli'nde buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 13 dekar anız ve buğday ekili alan zarar gördü.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 13 dekar anız ve buğday ekili alan zarar gördü.
Pancarköy köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, ekili buğday tarlasına sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında 13 dekar anız ve buğday ekili alan zarar gördü.
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