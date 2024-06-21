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        Kıbrıs gazisi İsmail Toy, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı

        Kıbrıs gazisi İsmail Toy'un cenazesi, memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 16:04 Güncelleme: 21.06.2024 - 16:04
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        Kıbrıs gazisi İsmail Toy, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı
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        Kıbrıs gazisi İsmail Toy'un cenazesi, memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesinde toprağa verildi.

        Yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden 71 yaşındaki İsmail Toy için Küçükyayla köyünde tören düzenlendi.

        Toy'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına götürüldü.

        Cenaze, okunan duaların ardından defnedildi.

        Törene, Toy'un yakınları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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