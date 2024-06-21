Kıbrıs gazisi İsmail Toy, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Toy'un yakınları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri katıldı.

Yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden 71 yaşındaki İsmail Toy için Küçükyayla köyünde tören düzenlendi.

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