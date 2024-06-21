Kıbrıs gazisi İsmail Toy, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi İsmail Toy'un cenazesi, memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesinde toprağa verildi.
Kıbrıs gazisi İsmail Toy'un cenazesi, memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesinde toprağa verildi.
Yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden 71 yaşındaki İsmail Toy için Küçükyayla köyünde tören düzenlendi.
Toy'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına götürüldü.
Cenaze, okunan duaların ardından defnedildi.
Törene, Toy'un yakınları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri katıldı.
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