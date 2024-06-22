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        Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 1 milyon kök Hint keneviri yakalandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ayçiçeği tarlasında, 1 milyon 5 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 10:20 Güncelleme: 22.06.2024 - 10:20
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        Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 1 milyon kök Hint keneviri yakalandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ayçiçeği tarlasında, 1 milyon 5 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaağaç köyünde ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi aldı.

        Ekipler O.E. ve İ.Z'nin tarlasında dron ile yaptığı incelemede 1 milyon 5 bin 200 kök Hint keneviri tespit etti.

        Kenevir bitkileri olay yerinde yakılarak imha edildi.

        Tarla sahipleri, ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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