Kırklareli Valisi Ekici, yağmur ve şükür duasına katıldı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, yağmur ve şükür duasına katıldı.

Vali Ekici, Kofçaz ilçesinin Karaabalar köyünde düzenlenen programda, yağmur ve şükür dualarının önemine değindi.

Bu tür programlar da dualar edilip, birlik ve beraberliğin sağlandığını ifade eden Ekici, su kaynaklarının dikkatli ve bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Ekici, duaların kabul olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı. Programın sonunda vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.