Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz Sağlıklı Hayat Merkezi "Gebe Sınıfı"nda anne ve baba adaylarına yönelik eğitimler sürüyor.
Lüleburgaz Sağlıklı Hayat Merkezi "Gebe Sınıfı"nda anne ve baba adaylarına yönelik eğitimler sürüyor.
Ebe Şebnem Çetin ve Gizem Altınbaş tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde anne ve baba adaylarına, doğuma ve eşlerine destek, nefes egzersizleri ve doğumu kolaylaştırıcı uygulamalar anlatıldı.
Annelere emzirme, yeni doğan bakımı, masaj, bebek giydirme ve güvenli taşma gibi konular ise uygulamalı olarak gösterildi.
Diş Hekimi Sedef Yalçın Canbaz, diyetisyen Esra Işık ve sosyal çalışmacı Mehmet Uzar tarafından da gebelik ve doğum sonu döneme ait eğitim verildi.
- Öğrencilere doğa eğitimi
TEMA Vakfı Lüleburgaz Şubesince öğrencilere doğa eğitimi verildi.
TEMA Vakfı Yeni Mahalle Sorumlusu Sibel Kocaman, Gençlik Parkı'nda düzenlenen programda yaz tatiline giren öğrencilere doğa hakkında bilgi verdi.
Öğrenciler daha sonra yürüyüş yaparak, "orman dedektifleri" oyununu oynadı, böcek türlerini inceledi.
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