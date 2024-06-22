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        Kırklareli'nde denize girmek 2 gün yasaklandı

        Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gün denize girilemeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 12:19 Güncelleme: 22.06.2024 - 12:19
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        Kırklareli'nde denize girmek 2 gün yasaklandı
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        Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gün denize girilemeyecek.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bugün ve yarın denize girilmesi yasaklandı.

        Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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