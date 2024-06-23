Babaeski'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Babaeski ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Babaeski ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kurtuluş Mahallesi 311. sokakta otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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