Kırklareli'nden kısa kısa
Vize ilçesinde 100. yıl sosyal tesisi yapımı devam ediyor.
Vize ilçesinde 100. yıl sosyal tesisi yapımı devam ediyor.
Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, sosyal tesis alanında incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Çelik konstrüksiyondan yapılan sosyal tesisin içinde 1000 metrekare kapalı ve 1000 metrekare açık alan düğün salonu olacağını ifade eden Özalp, "Halkımızın talepleri üzerine gerçekleştirmekte olduğumuz sosyal tesis projemiz ilçemiz için gerçek bir ihtiyaç. Tesisimizi en kısa zamanda halkımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Kapalı alan çalışmalarının ardından açık alan ve çevre düzenlemesi gerçekleşecek." diye konuştu.
- Elektrik kesintisi
Kırklareli'nde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Karadere köyüne 26 Haziran Çarşamba bir süre enerji verilmeyecek.
Söz konusu kesinti, 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.
- Tarımsal alanlarda yol çalışması
Kırklareli'nde tarımsal alanlarda yol genişletme çalışmaları sürüyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, Dolhan köyünde vatandaşların tarla ve bahçelere ulaşımını kolaylaştırmaya yönelik yol genişletme çalışmasında bulunuyor.
Dolhan Köyü Muhtarı Ahmet Yenigün, yaptığı açıklamada, köyde tarla yollarının genişletilerek yeniden yapıldığını belirtti.
Yol yapımı sayesinde traktör, biçerdöver ve kamyonların daha güveneli ve rahat bir şekilde tarlalara ulaşabileceğini ifade eden Yenigün, çalışmalarda emeği geçen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile ekiplere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.