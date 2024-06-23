Vize ilçesinde 100. yıl sosyal tesisi yapımı devam ediyor.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, sosyal tesis alanında incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Çelik konstrüksiyondan yapılan sosyal tesisin içinde 1000 metrekare kapalı ve 1000 metrekare açık alan düğün salonu olacağını ifade eden Özalp, "Halkımızın talepleri üzerine gerçekleştirmekte olduğumuz sosyal tesis projemiz ilçemiz için gerçek bir ihtiyaç. Tesisimizi en kısa zamanda halkımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Kapalı alan çalışmalarının ardından açık alan ve çevre düzenlemesi gerçekleşecek." diye konuştu.

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