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        Trakya'da ormanlar yangınlara karşı 18 kuleden gözetleniyor

        ÖZGÜN TİRAN - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ormanlar olası yangınlara karşı, bölgeye hakim tepelerdeki 6'sı insansız, 18 gözetleme kulesinden 24 saat gözetleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 12:00 Güncelleme: 23.06.2024 - 12:00
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        Trakya'da ormanlar yangınlara karşı 18 kuleden gözetleniyor
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        ÖZGÜN TİRAN - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ormanlar olası yangınlara karşı, bölgeye hakim tepelerdeki 6'sı insansız, 18 gözetleme kulesinden 24 saat gözetleniyor.

        Ormanlık alanların kontrolünde önemli rol oynayan kulelerde görevli personel, dürbünlerle sürekli bölgeyi kontrol ediyor. Yangınla karşılaşması durumunda kule görevlisi, ilgili birimlere bilgi veriyor.

        Modern kamera sistemlerinin bulunduğu insansız gözetleme kulelerinden alınan kayıtlar da görevlilerce günün 24 saati takip ediliyor. Yangın tespit edilmesi durumunda ekipler harekete geçiriliyor.

        İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, AA muhabirine Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da orman yangınlarına karşı 319 yangın işçisinin hazır olduğunu söyledi.

        Trakya'da yangın söndürmede kullanmak üzere 48 ilk müdahale aracı, 16 arazöz bulundurulduğunu ifade eden Şahan, 6'sı insansız 18 kuleden ormanların gözetlendiğini kaydetti.

        Kulelerin orman yangınlarına müdahale açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Şahan, şöyle konuştu:

        "Sabit kulelerimizde 7/24 personelimiz bulunmakta, bu personel ormanlarda çıkabilecek bir yangında en yakın ekipleri harekete geçiriyor. Bu bizim için çok önemli yangına ne kadar erken müdahale edersek o kadar iyi. Yangının erken haber alınması, erken ulaşılıp, erken müdahale edilmesi çok önemli. Bununla ilgili ülkemiz ortalaması 11 dakika. Dünya standartlarının üzerinde bir durumdayız. İnşallah daha aşağılara çekmek isiyoruz."

        - "Yangının davranışı incelenerek müdahale şekli tespit ediliyor"

        Yangınların meydana gelme sebeplerinin yüzde 89'unun insan kaynaklı olduğuna işaret eden Şahan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bununla beraber son yıllarda anız yangınlarında bir artış görülmekte. Bununla ilgili köylülerimiz ve ilgili birimlerle irtibat halinde çalışmalarımız devam etmektedir. Son 10 yılda 324 yangında 497 hektar ormanlık alanımız zarar gördü.

        Orman Genel Müdürlüğümüz bu yıl 14 insansız hava aracını orman yangınlarıyla mücadelede kullanmakta. İnsansız hava araçlarıyla almış olduğumuz görüntüler Ankara'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Daire Başkanlığında bulunan Yangın Yönetim Merkezinde incelenmekte yangının davranışı, nereye gideceğiyle ilgili tahminlerde bulunarak ona göre müdahale şekilleri tespit edilmekte."

        Orman yangınlarına karşı vatandaşların da duyarlı olmasını isteyen Şahan, "Söndürülmemiş bir piknik ateşi, söndürülmemiş bir izmarit veya ormana gelişigüzel atılmış cam. Bunlar ormanlarımızı ciddi bir risk altına sokmaktadır. Bu yüzden vatandaşlardan talebimiz bu kritik havalarda ateş yakmasınlar ve sigaralarını ormana atmasınlar. Kesinlikle ateşe dikkat etsinler. Olası bir yangın gördüklerinde 112 ihbar hattına acil olarak bildirsinler." ifadelerini kullandı.

        Orman Genel Müdürlüğünce yangınlarda zarar gören alanların ağaçlandırıldığını dile getiren Şahan, bu çalışmalara önem verdiklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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