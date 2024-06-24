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        Kırklareli'nde mahalle muhtarı çocuklara karne hediyesi olarak "yoğurt" dağıttı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde mahalle muhtarı sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek amacıyla yaz tatilinde öğrencilere karne hediyesi olarak "yoğurt" dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 08:59 Güncelleme: 24.06.2024 - 08:59
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        Kırklareli'nde mahalle muhtarı çocuklara karne hediyesi olarak "yoğurt" dağıttı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde mahalle muhtarı sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek amacıyla yaz tatilinde öğrencilere karne hediyesi olarak "yoğurt" dağıttı.

        Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Remzi Mandacı, öğrencilere karne hediyesi olarak bir sürpriz yapmak istedi.

        Mandacı, ilçede meyve aromalı yoğurt üreten bir firmayla iletişime geçti.

        Muhtar firmadan aldığı yoğurtları Aydın Mutlu Parkı'nda vakit geçiren çocuklara dağıttı.

        Çocukların ise mutlu olgu gözlendi.

        Mandacı, AA muhabirine, öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla bu etkinliği düzenlediğini söyledi.

        Yoğurt dağıtımını geleneksel hale getirmek istediğini ifade eden Mandacı, öğrencilerin yaz tatilini en verimli şekilde geçirmelerini istedi.

        Mandacı, çocuklara 600 paket yoğurt dağıttığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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