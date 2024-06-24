Kırklareli'nde mahalle muhtarı çocuklara karne hediyesi olarak "yoğurt" dağıttı

Yoğurt dağıtımını geleneksel hale getirmek istediğini ifade eden Mandacı, öğrencilerin yaz tatilini en verimli şekilde geçirmelerini istedi.

Mandacı, AA muhabirine, öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla bu etkinliği düzenlediğini söyledi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Remzi Mandacı, öğrencilere karne hediyesi olarak bir sürpriz yapmak istedi.

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