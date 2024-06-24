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        Kırklareli'nde çıkan yangında 300 saman balyası zarar gördü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında 300 saman balyası yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 09:51 Güncelleme: 24.06.2024 - 09:51
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        Kırklareli'nde çıkan yangında 300 saman balyası zarar gördü
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında 300 saman balyası yandı.

        Eskitaşlı köyünde traktör römorkuna yüklenen saman balyaları alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 300 saman balyası yandı. Yangında 5 dekar tarım alanı da zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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