Kırklareli'nde çıkan yangında 300 saman balyası zarar gördü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında 300 saman balyası yandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında 300 saman balyası yandı.
Eskitaşlı köyünde traktör römorkuna yüklenen saman balyaları alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 300 saman balyası yandı. Yangında 5 dekar tarım alanı da zarar gördü.
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