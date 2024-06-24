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        Kırklareli'nde "göçmen kaçakçılığı" duruşmasında karar verildi

        Kırklareli'nde "göçmen kaçakçılığı"ndan haklarında 408'er yıla kadar hapsi istenen 4 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:07 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:07
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        Kırklareli'nde "göçmen kaçakçılığı" duruşmasında karar verildi
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        Kırklareli'nde "göçmen kaçakçılığı"ndan haklarında 408'er yıla kadar hapsi istenen 4 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

        Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar R.K. O.K, H.A. ve A.C. ile sanık avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların göçmen kaçakçılığı suçundan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti.

        Sanık R.K, savunmasında, suç işlemeye yönelik kasıt ile hareket etmediğini ileri sürdü.

        Yaşadığı olayda göçmen kaçakçılığına zorlandığını iddia eden R.K, "Olay anında zor durumda kaldığım ve korktuğum için kimseden yardım isteyemedim. Tüm aşamalarda dürüstçe beyanlarda bulundum. Suç işlemeye yönelik bir kastım yoktu. Şu an aracıma el konulduğu için ailem zor durumdadır. Beraatimi talep ederim." dedi.

        Diğer sanıklarda beraatlerini talep etti. Sanık avukatları da savunmada bulundu.

        Bir süre ara verilen duruşmada, sanık A.C. 8 yıl 9 ay hapis cezası ile 400 bin lira adli para cezasına, diğer sanıklar R.K. O.K. ve H.A. ise 7 yıl 3 ay 15'er gün hapis cezası ile 333 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        - Olay

        R.K, yönetimindeki 34 JN 6738 plakalı kamyon ile 51 düzensiz göçmeni İstanbul'dan Kırklareli'ne getirdiği sırada İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 25 Eylül 2023'te asayiş kontrol noktasında yakalanmış, H.A'nın ise 34 DSS 493 plakalı otomobil ile öncülük faaliyeti yürüttüğü tespit edilmişti.

        Olayda kamyon sürücüsü R.K. ile olaya karıştığı iddia edilen O.K. ve H.A. gözaltına alınmış, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, yargılama aşamasında sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Duruşmanın 2. celsesinde aynı olaya karıştığı tespit edilen tutuksuz sanık A.C. dosyaya sanık olarak dahil edilmişti.

        İddianamede, H.A, R.K. ve O.K. hakkında her bir düzensiz göçmen için 5 yıldan 8 yıla kadar (üst ceza sınırı 408'er yıl) hapis cezası talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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