Kırklareli'nde "göçmen kaçakçılığı" duruşmasında karar verildi

Kırklareli'nde "göçmen kaçakçılığı"ndan haklarında 408'er yıla kadar hapsi istenen 4 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar R.K. O.K, H.A. ve A.C. ile sanık avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların göçmen kaçakçılığı suçundan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti.

Sanık R.K, savunmasında, suç işlemeye yönelik kasıt ile hareket etmediğini ileri sürdü.

Yaşadığı olayda göçmen kaçakçılığına zorlandığını iddia eden R.K, "Olay anında zor durumda kaldığım ve korktuğum için kimseden yardım isteyemedim. Tüm aşamalarda dürüstçe beyanlarda bulundum. Suç işlemeye yönelik bir kastım yoktu. Şu an aracıma el konulduğu için ailem zor durumdadır. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklarda beraatlerini talep etti. Sanık avukatları da savunmada bulundu.

Bir süre ara verilen duruşmada, sanık A.C. 8 yıl 9 ay hapis cezası ile 400 bin lira adli para cezasına, diğer sanıklar R.K. O.K. ve H.A. ise 7 yıl 3 ay 15'er gün hapis cezası ile 333 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı.