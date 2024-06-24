Doğası ve tarihiyle öne çıkan Kırklareli bayram tatilinde çok sayıda turisti ağırladı

"Trakya'nın saklı cenneti" olarak anılan Kırklareli, tarihi, doğal güzellikleri, denizi ve gastronomisiyle Kurban Bayramı tatili boyunca çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Karadeniz'e kıyısı olan İğneada ve Kıyıköy beldeleri, Dupnisa Mağarası ve Fatih Sultan Mehmet'in dökümhanesi gibi birçok tarihi ve doğal cazibe merkeziyle kent, sakin tatil arayanların tercihi oldu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Veli Şen, AA muhabirine son yıllarda kentin yerli ve yabancı turistlerin tercihi haline geldiğini söyledi.