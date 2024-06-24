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        Kırklareli'nde bir araçta 8 düzensiz göçmen ile bir kaçakçı yakalandı

        Kırklareli'nde, aralarında "yabancı terörist savaşçı" kaydı bulunan bir kişinin de olduğu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 16:36 Güncelleme: 24.06.2024 - 16:36
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        Kırklareli'nde bir araçta 8 düzensiz göçmen ile bir kaçakçı yakalandı
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        Kırklareli'nde, aralarında "yabancı terörist savaşçı" kaydı bulunan bir kişinin de olduğu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğündan yapılan açıklamaya göre, ekipler Mahya Baba Caddesi'nde bir cipi durdurmak istedi.

        Araç sürücüsü ikaza uymayıp bölgeden kaçtı.

        Cip, kovalamaca sonucu polis ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde durduruldu.

        Cipte, 3'ü aracın bagajında olmak üzere 8 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin sorgusunda, birinin "yabancı terörist savaşçı" kaydının bulunduğu belirlendi. Söz konusu düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı iddiasıyla şoför gözaltına alındı.

        Diğer düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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