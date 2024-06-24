Kırklareli'nde 100 dekarlık buğday ekili alan yandı
Kırklareli'nde hasat edilmemiş buğday tarlasında çıkan yangında 100 dekarlık alan zarar gördü.
Kırklareli'nde hasat edilmemiş buğday tarlasında çıkan yangında 100 dekarlık alan zarar gördü.
Tatarköy'deki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
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