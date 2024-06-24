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        Kırklareli'nde ayağına dolanan ip nedeniyle hastanenin çatısında asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle özel hastanenin çatısındaki tabelada asılı kalan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 17:38 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:44
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        Kırklareli'nde ayağına dolanan ip nedeniyle hastanenin çatısında asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle özel hastanenin çatısındaki tabelada asılı kalan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kocasinan Mahallesi'ndeki özel hastanenin çatı katındaki tabelada asılı kalan kuşun uçamadığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracılığıyla kuşun bulunduğu yere ulaştı.

        Ekipler, ayağına dolanan ip nedeniyle asılı kaldığını belirledikleri kuşu kurtardı.

        Çevredeki çocuklar, itfaiye erinin kurtardığı kuşa su verdi.

        Kuş daha sonra doğaya salındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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