Balyacılar güneşin kavurduğu buğday tarlalarında kış hazırlığı yapıyor

ÖZGÜN TİRAN - Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Trakya'da hasat yapılan buğday tarlalarında kış hazırlığına başlayan balya işçilerinin zorlu mesaisi, aşırı sıcağa rağmen devam ediyor.

Hasat yapılan tarım arazilerinde kalan sapların hayvancılıkta yem olarak kullanılanılması amacıyla iş makinelerince dikdörtgen prizma şekilde preslenmesiyle balyalar oluşturuluyor.

Tarla sahipleri tarafından traktör römorkunda saman balyalarının bulunduğu tarlaya götürülen işçiler kısa bir planlamanın ardından çalışmalarına başlıyor.

Tarım arazilerinde yavaş yavaş ilerleyen traktör römorkunun peşinden giden işçiler, saman balyalarını beden gücüyle römork üzerine atıyor. Römork üzerinde bulunan diğer işçiler de atılan balyaları istifliyor.

Bunaltıcı sıcak nedeniyle mesailerine gün doğumu ile başlayan işçilerin omuzlarındaki yük, öğle saatlerinde sıcak hava ile birleşiyor.

Balyacılar, yüzlerine sardığı bez parçaları ile sıcak hava ve tozdan korunmaya çalışıyor.

- "35-40 derecede sıcak altında bu işi yapmak kolay olmuyor"

Balya işçilerinden Kudret Çadır (51), AA muhabirine sezonluk işçi olarak çalıştığını söyledi.

Evine bir parça ekmek götürebilmek için mücadele ettiğini ifade eden Çadır, zaman zaman 40 dereyeci bulan sıcaklıkta çalışmanın çok zor olduğunu anlattı.

İşin yorucu olduğunu anlatan Çadır, "Bir şekilde çoluğumuza çocuğumuza evimize bir parça ekmek götürüyoruz. Ama zor mu? Zor." dedi.

Mesailerinin sabahın erken saatinde başladığını ve gün batımına kadar sürdüğünü anlatan Çadır, bir balya samanı 15 liraya taşıdıklarını ifade etti.