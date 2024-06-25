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        Su kaynaklarının israf edilmemesi için tarımsal sulamanın bilinçli yapılması gerekiyor

        ÖZGÜN TİRAN - Trakya'daki ziraat odası başkanları, çiftçileri bilinçli sulama yapmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 12:18 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:18
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        Su kaynaklarının israf edilmemesi için tarımsal sulamanın bilinçli yapılması gerekiyor
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        ÖZGÜN TİRAN - Trakya'daki ziraat odası başkanları, çiftçileri bilinçli sulama yapmaları konusunda uyardı.

        Bölgede mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığına bağlı olarak buharlaşmanın yanında bilinçsiz tarımsal sulama da su kaynaklarının israfına neden oluyor.

        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine bu sene aşırı sıcaklardan kaynaklanan buharlaşma sebebiyle barajlardaki su seviyesinin azaldığını söyledi.

        Sulama yaparken çok dikkatli ve tasarruflu olunması gerektiğine işaret eden Şaylan, "Mısırımızı, ayçiçeğimizi sularken lütfen tarlalarımızın başında olalım, yeteri kadar su verdikten sonra lütfen sulamayı keselim. Bu su hepimizin. Barajlardaki buğarlaşmayla birlikte biz de bilinçsiz sulama yaparsak önümüzdeki senelerde su sıkıntısı yaşayabiliriz. Lütfen tedbirlerimizi alalım." diye konuştu.

        Şaylan, özellikle Edirne'ye de içme suyu sağlayan Kırklareli Kayalıköy Barajı'nın su seviyesinin endişe verici boyutta olduğunu sözlerine ekledi.

        - "Suyun bir damlasını bile israf etmemeliyiz"

        Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise Trakya'da yağışların azlığı ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle barajların su seviyelerinin düştüğünü belirtti.

        Su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiğini vurgulayan Saygı, "Suyu salma olarak değil, damlama olarak kullanmamız lazım. Su çok kıymetli oldu. Suyun bir damlasını bile israf etmemeliyiz. İyi kullanırsak heralde sıkıntı yaşamayız." dedi.

        Su kaynalarının son yıllarda azaldığını gözlemlediğini anlatan Saygı, bu konunun üzerinde durulması gerektiğini anlattı.

        Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da suyun doğru ve bilinçli kullanılması gerektiğini kaydetti.

        - Trakya'da 14 barajın doluluk oranları

        DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 14 barajda su seviyesi bir ayda yüzde 2 düştü.

        Edirne'de geçen ay 291 milyon 177 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, haziran ayında 283 milyon 584 bin metreküpe indi. Kırklareli'nde mayıs ayında 153 milyon 129 bin metreküp olarak kayıtlara geçen 4 barajdaki toplam su miktarı, bu ay 151 milyon 787 olarak ölçüldü. Tekirdağ'da ise önceki ay 221 milyon 335 bin metreküp olan 4 barajın toplam su miktarı, bu ay 213 milyon 190 bin metreküpe geriledi.

        Trakya'daki 14 barajda mayıs ayında yüzde 60 ölçülen doluluk oranı haziran ayında yüzde 58 olarak tespit edildi.

        - Kayaklıköy Barajı'nın su seviyesi alarm veriyor

        Tarım arazilerinin sulanması için kullanılan ve Edirne'nin içme suyunun sağlandığı barajda su seviyesi yüzde 23 olarak ölçüldü

        Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi aşırı sıcaklık nedeniyle en fazla azalan barajlardan.

        Depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda 34 milyon 609 bin metreküp su bulunuyor.

        Geçen yılın aynı döneminde yüzde 40 su bulunan barajın doluluk oranı yüzde 23'e indi.

        Trakya'daki barajların 25 Mayıs-25 Haziran arasındaki doluluk oranları şu şekilde:

        Rezervuar adı İL 25.05.2024 Hacim (milyon m3) 25.05.2024 Doluluk Oranı % 25.06.2024 Hacim (milyon m3) 25.06.2024 Doluluk Oranı %
        Süloğlu Edirne 23,321 52 22,525 50
        Altınyazı Edirne 18,772 51 16,403 45
        Hamzadere Edirne 174,050 84 172,337 83
        Kadıköy Edirne 16,597 29 15,147 27
        Sultanköy Edirne 20,635 76 20,438 76
        Yenikarpuzlu Edirne 37,802 86 36,734 83
        Armağan Kırklareli 27,432 53 27,432 53
        Çayırdere Kırklareli 23,271 82 23,237 82
        Kayalıköy Kırklareli 35,285 24 34,609 23
        Kırklareli Kırklareli 67,141 59 66,509 59
        Çokal Tekirdağ 172,897 85 168,579 83
        Karaidemir Tekirdağ 38,302 34 35,552 32
        Naipköy Tekirdağ 7,334 34 7,115 33
        Türkmenli Tekirdağ 2,802 18 2,573 17
        TOPLAM 665,641 60 649,190 58

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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