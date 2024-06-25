Su kaynaklarının israf edilmemesi için tarımsal sulamanın bilinçli yapılması gerekiyor

ÖZGÜN TİRAN - Trakya'daki ziraat odası başkanları, çiftçileri bilinçli sulama yapmaları konusunda uyardı.

Bölgede mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığına bağlı olarak buharlaşmanın yanında bilinçsiz tarımsal sulama da su kaynaklarının israfına neden oluyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine bu sene aşırı sıcaklardan kaynaklanan buharlaşma sebebiyle barajlardaki su seviyesinin azaldığını söyledi.

Sulama yaparken çok dikkatli ve tasarruflu olunması gerektiğine işaret eden Şaylan, "Mısırımızı, ayçiçeğimizi sularken lütfen tarlalarımızın başında olalım, yeteri kadar su verdikten sonra lütfen sulamayı keselim. Bu su hepimizin. Barajlardaki buğarlaşmayla birlikte biz de bilinçsiz sulama yaparsak önümüzdeki senelerde su sıkıntısı yaşayabiliriz. Lütfen tedbirlerimizi alalım." diye konuştu.

Su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiğini vurgulayan Saygı, "Suyu salma olarak değil, damlama olarak kullanmamız lazım. Su çok kıymetli oldu. Suyun bir damlasını bile israf etmemeliyiz. İyi kullanırsak heralde sıkıntı yaşamayız." dedi.

Su kaynalarının son yıllarda azaldığını gözlemlediğini anlatan Saygı, bu konunun üzerinde durulması gerektiğini anlattı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da suyun doğru ve bilinçli kullanılması gerektiğini kaydetti.

- Trakya'da 14 barajın doluluk oranları

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 14 barajda su seviyesi bir ayda yüzde 2 düştü.

Edirne'de geçen ay 291 milyon 177 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, haziran ayında 283 milyon 584 bin metreküpe indi. Kırklareli'nde mayıs ayında 153 milyon 129 bin metreküp olarak kayıtlara geçen 4 barajdaki toplam su miktarı, bu ay 151 milyon 787 olarak ölçüldü. Tekirdağ'da ise önceki ay 221 milyon 335 bin metreküp olan 4 barajın toplam su miktarı, bu ay 213 milyon 190 bin metreküpe geriledi.