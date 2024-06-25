Kırklareli'nde çıkan yangında 100 saman balyası zarar gördü
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çıkan yangında 100 saman balyası yandı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çıkan yangında 100 saman balyası yandı.
Demirkapı köyünde bir büyükbaş hayvan çiftliğinin saman deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 100 saman balyası zarar gördü.
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