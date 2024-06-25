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        Kırklareli'nde çıkan yangında 100 saman balyası zarar gördü

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çıkan yangında 100 saman balyası yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 12:22 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:22
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        Kırklareli'nde çıkan yangında 100 saman balyası zarar gördü
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        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çıkan yangında 100 saman balyası yandı.

        Demirkapı köyünde bir büyükbaş hayvan çiftliğinin saman deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 100 saman balyası zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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