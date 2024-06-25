Trakya'da sarı yeşil tonlarda açan ayçiçeği güzelliği

Ayçiçeklerinin polenlerini toplamak için yoğun çaba sarf eden civardaki bal arıları da dikkat çekiyor.

Edirne ve Tekirdağ'da da ayçiçeği tarlaları da sarıya boyandı.

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmınının karşılandığı Trakya'da, sarı yeşil tonlarda açan ayçiçeği güzelliğiyle de hayran bırakıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.