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        Trakya'da sarı yeşil tonlarda açan ayçiçeği güzelliği

        Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmınının karşılandığı Trakya'da, sarı yeşil tonlarda açan ayçiçeği güzelliğiyle de hayran bırakıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:10 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:10
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        Trakya'da sarı yeşil tonlarda açan ayçiçeği güzelliği
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        Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmınının karşılandığı Trakya'da, sarı yeşil tonlarda açan ayçiçeği güzelliğiyle de hayran bırakıyor.

        Kırklareli'nde erken ekilen ayçiçeklerinin bir kısmının açmasıyla doğaya renk kattı.

        Geç ekilen ayçiçekleri ise yeşilin farklı tonlarıyla boy atmayı sürdürüyor.

        Gün doğumu ve gün batımında ayrı güzelliğe bürünen ayçiçeği ekili tarlalar, doğa fotoğrafçılarının doğal platosu haline geldi.

        Edirne ve Tekirdağ'da da ayçiçeği tarlaları da sarıya boyandı.

        Ayçiçeklerinin polenlerini toplamak için yoğun çaba sarf eden civardaki bal arıları da dikkat çekiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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