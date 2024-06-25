Kırklareli'nde biçerdöverin alev alması sonucu 80 dekarlık buğday ekili alan yandı

Babaeski ilçesine bağlı Çiğdemli köyünde bir buğday tarlasındaki hasat sırasında biçerdöverde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Biçerdöverden sıçrayan alevler tarlaya sirayet etti.

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