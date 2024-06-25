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        Kırklareli'nde biçerdöverin alev alması sonucu 80 dekarlık buğday ekili alan yandı

        Kırklareli'nde, hasat esnasında biçerdöverin alev alması sonucu çıkan yangında 80 dekar buğday tarlası zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 20:15 Güncelleme: 25.06.2024 - 20:15
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        Kırklareli'nde biçerdöverin alev alması sonucu 80 dekarlık buğday ekili alan yandı
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        Kırklareli'nde, hasat esnasında biçerdöverin alev alması sonucu çıkan yangında 80 dekar buğday tarlası zarar gördü.

        Babaeski ilçesine bağlı Çiğdemli köyünde bir buğday tarlasındaki hasat sırasında biçerdöverde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Biçerdöverden sıçrayan alevler tarlaya sirayet etti.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu 80 dekarlık buğday ekili alan zarar gördü.

        Yangın nedeniyle biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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