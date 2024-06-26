Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırklareli'nde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın dördüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi.
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