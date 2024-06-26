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        Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 09:12 Güncelleme: 26.06.2024 - 09:12
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        Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın dördüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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