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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 09:51 Güncelleme: 26.06.2024 - 09:51
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'i ziyaret etti.

        Gün, ziyarette Demirköy'de yapılması planlanan sağlık yatırımları hakkında Cerit'ten bilgi aldı.

        İlçe nüfusunun her geçen gün arttığını ifade eden Gün, buna bağlı olarak sağlık alanında da ihtiyaçların arttığını dile getirdi.

        Gün, belediye olarak yapılacak sağlık yatırımlarına destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

        - Doğal gaz çalışmaları başladı

        Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde doğal gaz alt yapı çalışmaları başladı.

        Belediye Başkanı Neşe Çevikbaş, çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Çevikbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların en kısa sürede doğal gaz konforuna ulaşacağını belirtti.

        Ekiplerin ana hat, servis hattı ve kutulama işlemlerini gerçekleştireceğini ifade eden Çevikbaş, "Doğalgaz kazı çalışmaları bugün itibari ile başladı. Hemşehrilerimiz her zaman en iyisini hak ediyor. Biz de halkımız için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        - Öğretmenlere üstün başarı belgesi verildi

        Vize ilçesinde üstün başarı belgesi teslim töreni düzenlendi.

        Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, törende, başarılı öğretmenlerin üstün başarı belgesi ile ödüllendirildiğini söyledi.

        Görev yaptıkları kurumlara sağlamış oldukları katkı ve başarılı çalışmaların hiçbir zaman karşılıksız kalmadığını ifade eden Akdemir, üç kez başarı belgesi alan öğretmenlerin üstün başarı belgesi almaya hak kazandığını dile getirdi.

        Akdemir, öğretmenlerin başarıları ile gurur duyduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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