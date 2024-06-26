Babasının hediyesi 10 oğlakla besiciliğe başlayan okul müdürü, devlet desteğiyle sürüsünü büyüttü

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin köy okulunda müdür olarak görev yapan, aynı zamanda babasının hediye ettiği oğlaklarla besiciliğe başlayan 40 yaşındaki Aytaç Pekçeer, devletten aldığı destekle 3 yılda sürüsünü büyüttü.

Aytaç Pekçeer, 2021 yılında babasının hediye ettiği 10 oğlakla Yoğuntaş köyünde besiciliğe başladı. Aynı yıl Tarım ve Orman Bakanlığının "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"ne başvuran Pekçeer, 100 koyun desteği aldı.

Kısa sürede hayvan sayısını artıran Pekçeer, geçen yıl 10 dönüm arazide modern bir işletme kurdu. Koyun ve keçi sayısını 2 binin üzerine çıkaran Pekçeer, işletmesinde 5 kişiyi de istihdam ediyor.

Hayvan sayısını hayal edemediği kadar artırdığını vurgulayan Pekçeer, "Gitgide büyüyor, daha da büyüyeceğiz." dedi.

Her geçen gün sürüsünü büyüttüğünü ifade eden Pekçeer, günün yorgunluğunu işletmesine geldiğinde unuttuğunu belirtti.

Doğduğu köydeki Yoğuntaş İlkokulunda müdür olarak görev yapan Pekçeer, üretime katkı sunmaya devam ediyor.

Pekçeer, sürüdeki hayvan sayısını 5 bine çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Üretimi bilimsel metotlarla yapmaya çalıştığının altını çizen Pekçeer, "Burada üretim yaparken normal standartların üzerinde üretim yapmaya çalışıyorum. Planlı üretim yapıyorum. Tedavide kriz odaklı değil de önleyici veterinerlik kullanıyorum. Ölüm oranımız çok düşük, üretim kapasitemiz yüksek. Bu şekilde hedeflerimize kısa sürede ulaşacağımızı düşünmüyorum." diye konuştu.

Yetiştiriciliği severek yaptığını, üretime katkı sağladığı için gurur duyduğunu dile getiren Pekçeer, şunları kaydetti: