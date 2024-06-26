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        Kırklareli'nde ormanlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü

        Kırklareli'nde ormanlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 17:18 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:24
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        Kırklareli'nde ormanlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü
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        Kırklareli'nde ormanlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü.

        Karahamza köyünde hasat edilen buğday tarlasındaki anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın kısa sürede bölgedeki ormanlık alana da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangında, 10 dekar orman ile 5 dekar hasat edilmiş buğday tarlası zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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