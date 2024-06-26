Kırklareli ve Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 kişi yakalandı.
Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 kişi yakalandı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler Karakoç köyü yakınlarında 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu bir tırın dorsesinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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