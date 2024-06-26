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        Kırklareli ve Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 18:10 Güncelleme: 26.06.2024 - 18:10
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        Kırklareli ve Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 kişi yakalandı.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler Karakoç köyü yakınlarında 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ​​​​​

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu bir tırın dorsesinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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