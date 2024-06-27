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        Kırklareli'nde ehliyetsiz sürücü idaresindeki araç ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 08:32 Güncelleme: 27.06.2024 - 08:32
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        Kırklareli'nde ehliyetsiz sürücü idaresindeki araç ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

        Ehliyetsiz sürücü B.A. (17) idaresindeki 22 SA 116 plakalı otomobil ile E.K. (51) yönetimindeki 39 LC 006 plakalı traktör, Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Şevval Varol'un (17) hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Varol'un cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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