Kırklareli'nde suç örgütü operasyonunda 5 tutuklama

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, bıçak ile tabancalara ait 62 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri organize suçlar işlendiği bilgisi üzerine Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

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