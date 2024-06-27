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        Kırklareli'nde çıkan anız yangınları söndürüldü

        Kırklareli'nde çıkan anız yangınlarında 180 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 09:33 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:33
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        Kırklareli'nde çıkan anız yangınları söndürüldü
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        Kırklareli'nde çıkan anız yangınlarında 180 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Merkeze bağlı Karahıdır Mahallesi ile Babaeski ilçesinde hasat edilmiş buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarın ardından yangın çıkan bölgelere itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangınlarda 180 dekar alanda zarar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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