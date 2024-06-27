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Lüleburgaz ilçesinde "Yeşilçam" tiyatro oyunu sahnelenecek.
Lüleburgaz ilçesinde "Yeşilçam" tiyatro oyunu sahnelenecek.
Sokollu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Dilek Beyoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Erzurum Devlet Tiyatrosunca "Yeşilçam" tiyatro oyununun sahneleneceğini bildirdi.
Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisinde 27 Haziran Perşembe saat 20.30'da oynanacak oyunun bilet satışlarının sürdüğünü ifade eden Beyoğlu, bilet satışlarının kütüphane binasında gerçekleştirildiğini kaydetti.
- Bilişim atölyeleri açılacak
Lüleburgaz Belediyesi ile İnovasyon Merkezi işbirliğinde bilişim atölyeleri açılacak.
Belediyeden yapılan açıklamada, bilişim atölyeleri başvurularının başladığı bildirildi.
Atölyelerde 8-10 yaş grubundaki gençlere "Tinkercad ile 3 Boyutlu Tasarım", 11-14 yaş grubundaki gençlere "Roblox Stüdyo" ve "Minecraft Eğitim Sürümü" atölyelerinde eğitim verileceği belirtilen açıklamada, atölyelerin 8 grup halinde 1-29 temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.
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