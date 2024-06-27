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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz ilçesinde "Yeşilçam" tiyatro oyunu sahnelenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:15 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:15
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz ilçesinde "Yeşilçam" tiyatro oyunu sahnelenecek.

        Sokollu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Dilek Beyoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Erzurum Devlet Tiyatrosunca "Yeşilçam" tiyatro oyununun sahneleneceğini bildirdi.

        Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisinde 27 Haziran Perşembe saat 20.30'da oynanacak oyunun bilet satışlarının sürdüğünü ifade eden Beyoğlu, bilet satışlarının kütüphane binasında gerçekleştirildiğini kaydetti.

        - Bilişim atölyeleri açılacak

        Lüleburgaz Belediyesi ile İnovasyon Merkezi işbirliğinde bilişim atölyeleri açılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamada, bilişim atölyeleri başvurularının başladığı bildirildi.

        Atölyelerde 8-10 yaş grubundaki gençlere "Tinkercad ile 3 Boyutlu Tasarım", 11-14 yaş grubundaki gençlere "Roblox Stüdyo" ve "Minecraft Eğitim Sürümü" atölyelerinde eğitim verileceği belirtilen açıklamada, atölyelerin 8 grup halinde 1-29 temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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