Yurt dışında olduğu belirlenen sülük kaçakçısı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık S.G. ve taraf avukatı katılmadı.

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