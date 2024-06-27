Kırklareli'nde kedileri beslemek için caminin duvarına çıkan kişi düşerek yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, kedileri beslemek için caminin duvarına çıkan kişi yüksekten düşerek yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, kedileri beslemek için caminin duvarına çıkan kişi yüksekten düşerek yaralandı.
Hayvansever Fahrettin P, Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nin duvarında kediler olduğunu fark etti.
Kedileri beslemek için merdivenle duvara çıkan Fahrettin P, dengesini kaybederek düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Fahrettin P. ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
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