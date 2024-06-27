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        Kırklareli'nde kedileri beslemek için caminin duvarına çıkan kişi düşerek yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, kedileri beslemek için caminin duvarına çıkan kişi yüksekten düşerek yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:53 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:53
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        Kırklareli'nde kedileri beslemek için caminin duvarına çıkan kişi düşerek yaralandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, kedileri beslemek için caminin duvarına çıkan kişi yüksekten düşerek yaralandı.

        Hayvansever Fahrettin P, Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nin duvarında kediler olduğunu fark etti.

        Kedileri beslemek için merdivenle duvara çıkan Fahrettin P, dengesini kaybederek düştü.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Fahrettin P. ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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