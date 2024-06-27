Kırklareli Üniversitesinde "İstihdam Garantili Aşçılık Eğitimi" verilecek

Eğitim sonunda başarılı olan 19 kursiyerin Edirne, Kırklareli Tekirdağ'da ki çeşitli otel ve restoranlarda istihdam edileceği ifade edildi.

Kursta mutfak teknikleri, sos, meze, salata hazırlama, et, su ürünleri yemekleri, beslenmenin temel ilkeleri, besin güvenliği, hijyen, iş organizasyonu ve mesleki gelişim gibi eğitimler verileceği bildirildi.

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