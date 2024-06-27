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        Kırklareli Üniversitesinde "İstihdam Garantili Aşçılık Eğitimi" verilecek

        Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) yürütülen "Trakya Bölgesi Gastronomi Araştırma ve Geliştirme Mutfağı Projesi" kapsamında "İstihdam Garantili Aşçılık Eğitimi" verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:58 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:58
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        Kırklareli Üniversitesinde "İstihdam Garantili Aşçılık Eğitimi" verilecek
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        Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) yürütülen "Trakya Bölgesi Gastronomi Araştırma ve Geliştirme Mutfağı Projesi" kapsamında "İstihdam Garantili Aşçılık Eğitimi" verilecek.

        KLÜ'den yapılan açıklamada, eğitimin 8-30 Temmuz'da gerçekleştirileceği belirtildi.

        Kursta mutfak teknikleri, sos, meze, salata hazırlama, et, su ürünleri yemekleri, beslenmenin temel ilkeleri, besin güvenliği, hijyen, iş organizasyonu ve mesleki gelişim gibi eğitimler verileceği bildirildi.

        Eğitim sonunda başarılı olan 19 kursiyerin Edirne, Kırklareli Tekirdağ'da ki çeşitli otel ve restoranlarda istihdam edileceği ifade edildi.

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