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        Trakya'da "yaz spor okulları"na 11 bin 500 öğrenci katıldı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Gençlik ve Spor Bakanlığının çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli değerlendirmeleri amacıyla başlattığı spor okullarında yaz dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 19:24 Güncelleme: 27.06.2024 - 19:24
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        Trakya'da "yaz spor okulları"na 11 bin 500 öğrenci katıldı
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Gençlik ve Spor Bakanlığının çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli değerlendirmeleri amacıyla başlattığı spor okullarında yaz dönemi başladı.

        Spor okullarına Edirne'de 21 branşta 3 bin 500 öğrenci, Kırklareli'nde 20 branşta 2 bin sporcu, Tekirdağ'da da 24 branşta 6 bin sporcu katıldı. Spor okullarına kayıtlar devam ediyor.

        Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Ulaşdır, Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda düzenlenen programda, açılan kurslarla daha fazla öğrenciyi sporla tanıştırdıklarını söyledi.

        Ulaşdır, tüm öğrencileri yaz spor okullarına davet etti.

        Kırklareli'nde de spor salonunda gerçekleştirilen törene, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, kurum müdürleri ile sporcular katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Ekici, öğrencilerden yaz tatillerini en verimli şekilde geçirmelerini istedi.

        Genç yaşta spor yapmanın önemli olduğunu vurgulayan Ekici, sporun zihni geliştirdiğini ve birçok sağlık problemlerinin de önüne geçtiğini kaydetti.

        Trakya'da spor anlamında en başarılı ilin Kırklareli olduğunu vurgulayan Ekici, "Sporcularımız birçok alanda başarılar elde ediyor. Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında başarılı sporcularımızın sayısı her geçen gün artıyor." dedi.

        Konuşmaların ardından çeşitli branşlarda gösteriler sunuldu.

        Tekirdağ'da da sahil dolgu alanda gerçekleştirilen yürüyüşün ardından, Gençlik Merkezi'nde tören düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, yaz spor okullarına 6 bin sporcunun başvurduğunu dile getirdi.

        Üzgün, gençlerin yaz spor okullarında zamanlarını verimli geçirme fırsatı bulacaklarını ifade ederek, bütün gençlerin kurslara gelerek sevdiği branşlarda kendilerini geliştirebileceklerini söyledi.

        Daha sonra sporcular gösteri yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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