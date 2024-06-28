Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kırklareli'nde 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 09:54 Güncelleme: 28.06.2024 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmada "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma suçundan" 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.K'yi Lüleburgaz ilçesinn Hamitabat köyünde yakaladı.

        İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen A.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Gözler FATF kararında! Türkiye gri listeden çıkar mı?
        Gözler FATF kararında! Türkiye gri listeden çıkar mı?
        Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
        Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara uyarısı!
        Türkiye gri listeden çıkacak mı?
        Türkiye gri listeden çıkacak mı?
        İran'da oy verme işlemi başladı
        İran'da oy verme işlemi başladı
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Sıcak, yağmur ve fırtına uyarısı
        Sıcak, yağmur ve fırtına uyarısı
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi

        Benzer Haberler

        Trakya'da "yaz spor okulları"na 11 bin 500 öğrenci katıldı
        Trakya'da "yaz spor okulları"na 11 bin 500 öğrenci katıldı
        Kırklareli Üniversitesinde "İstihdam Garantili Aşçılık Eğitimi" verilecek
        Kırklareli Üniversitesinde "İstihdam Garantili Aşçılık Eğitimi" verilecek
        Kırklareli'nde kedileri beslemek için caminin duvarına çıkan kişi düşerek y...
        Kırklareli'nde kedileri beslemek için caminin duvarına çıkan kişi düşerek y...
        Yurt dışında olduğu belirlenen sülük kaçakçısı hakkında yakalama kararı çık...
        Yurt dışında olduğu belirlenen sülük kaçakçısı hakkında yakalama kararı çık...
        Kırklareli'nde dereye düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Kırklareli'nde dereye düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Kırklareli'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kırklareli'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı