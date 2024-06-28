Kırklareli'nde 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kırklareli'nde 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırklareli'nde 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, yaptıkları çalışmada "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma suçundan" 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.K'yi Lüleburgaz ilçesinn Hamitabat köyünde yakaladı.
İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen A.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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